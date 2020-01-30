2020-01-30T19:14:13+03:00
Происшествия

Ростовский автобус сбил нарушавшую ПДД пенсионерку

Пострадавшую женщину госпитализировали медики
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове автобус сбил пенсионеркуВ Ростове автобус сбил пенсионеркуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Авария случилась сегодня, 30 января около семи часов утра на улице Орбитальной. Автобус Институт сервиса – Береговая улица № 13 под управлением 38-летнего водителя сбил переходившую дорогу в неположенном месте пожилую женщину. На место происшествия вызвали бригаду врачей скорой помощи.

- В результате аварии женщина получила травмы. Ее госпитализировали, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Ростовчане отметили, что переходить дорогу стало страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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