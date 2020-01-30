Ростовский художник обвинил Первый канал в нарушении авторских прав

30 Янв. 2020 2020-01-30T19:48:27+03:00

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Ростовский дизайнер Евгений Зубков обвинил Первый канал в плагиате.

Художник сообщил, что представители канала без его ведома использовали его леттеринг для логотипа сериала «Ученица Мессинга».

- Некоторые буквы скопированы целиком, а остальные неумело собраны из их элементов. Я нормально отношусь к копированию в целях самообучения либо при полном переосмыслении исходного материала. Но не в том случае, когда по «главному каналу страны» в прайм-тайм транслируется моя работа, испорченная людьми, не имеющими даже базовых знаний каллиграфии, - написал на своих страницах в соцсетях дизайнер.

В своих аккаунтах ростовчанин опубликовал сравнение логотипа сериала и своих работ пяти- и двухлетней давности. На фотографиях видно, что буквы «м», «а», «и» скопированы до последней линии, а еще несколько букв изображены в похожем стиле. Среди подписчиков Евгения нашлись несколько юристов, которые предложили ему помощь в случае судебного разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU