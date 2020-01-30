2020-01-30T20:45:18+03:00
Происшествия

В Ростове ОПГ присваивала квартиры усопших и продавала их

Некоторые квартиры продавались неоднократно
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове ОПГ присваивала квартиры умерших людейВ Ростове ОПГ присваивала квартиры умерших людейФото: "КП" Архив
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Четверо ростовчан присвоили себе девять квартир умерших людей.

Житель донской столицы сформировал ОПГ. Он и еще трое его подельников, один из которых являлся профессиональным риэлтором, в течение года приобретали квартиры усопших, а затем продавали их. На таких махинациях они заработали 21,4 миллиона рублей. Стоит отметить, что некоторые квартиры продавались неоднократно, рассказали в областной прокуратуре.

- Преступников поймали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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