В Ростове ОПГ присваивала квартиры усопших и продавала их
Четверо ростовчан присвоили себе девять квартир умерших людей.
Житель донской столицы сформировал ОПГ. Он и еще трое его подельников, один из которых являлся профессиональным риэлтором, в течение года приобретали квартиры усопших, а затем продавали их. На таких махинациях они заработали 21,4 миллиона рублей. Стоит отметить, что некоторые квартиры продавались неоднократно, рассказали в областной прокуратуре.
- Преступников поймали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU