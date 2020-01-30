2020-01-30T21:08:20+03:00
Происшествия

В Ростове стал рушиться мост на набережной

Кусок штукатурки разбил окно припаркованного под мостом автомобиля
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове рушится мост на Береговой. Фото: соцсетиВ Ростове рушится мост на Береговой. Фото: соцсети
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В Ростове рассыпается пешеходный мост на набережной.

О рассыпающемся мосте на улице Береговой сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

- Пешеходный мост через дорогу в печальном состоянии и начал сыпаться на машины, - говорится в сообщении.

Вечером в минувшую среду кусок штукатурки свалился с моста и разбил заднее стекло припаркованого под ним автомобиля. Жителей города просят быть аккуратнее, падающая штукатурка может привести к травмированию людей.

Многие пользователи поблагодарили за информацию, а некоторые напомнили, что парковать машины под эстакадами и путепроводами в принципе запрещается.

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Путепровод цел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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