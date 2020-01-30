2020-01-30T22:04:25+03:00
Происшествия

В Ростовской области рецидивист вынес из квартиры местного жителя технику на 97 тысяч рублей

Свою вину злоумышленник полностью признал
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области рецидивист похитил технику на 97 тысяч рублейВ Ростовской области рецидивист похитил технику на 97 тысяч рублейФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 35-летний местный житель города Новочеркасска влез через окно в один из домов и вынес оттуда телевизор, ноутбук и аудиосистему, а затем скрылся с места происшествия. Общая сумма похищенного составила 97 тысяч рублей.

Хозяин дома, обнаружив пропажу ценных вещей, незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что злоумышленник уже был судим за кражу. Свою вину мужчина признал и рассказал, что все похищенное он продал, а вырученные деньги потратил.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Предположительно, у покупательницы достали из сумки кошелек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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