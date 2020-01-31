Пасмурно и дождливо: рассказываем о погоде в Ростове-на-Дону на выходные

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:40:10+03:00

Для того, чтобы прогуляться, ростовчанам придется утеплиться и прихватить зонт

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В ближайшие выходные в Ростове-на-Дону ожидается не благоприятная для прогулок погода. Почти «весенний» январь сменится на «осенний» февраль.

Все два дня синоптики прогнозируют дождь. Дополнит картину, с серым пасмурным небом в субботу, ветер до 5 м/с. Отметка термометра не поднимется выше 5 градусов. Ночью 0. В воскресенье утром снова пасмурно, днем и в обед тоже дождь. До +9 градусов, но теплее будет вряд ли. Усилится ветер до 8 м/с. Ночью до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU