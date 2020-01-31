2020-01-31T11:26:21+03:00
Общество

В Батайске сожгли десятки контрафактных шуб

Всему виной неправильно закрепленные контрольно-идентификационные знаки
Илья БОГОМОЛОВ
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В Батайске сожгли шубы. Фото: Галина ПилипенкоВ Батайске сожгли шубы. Фото: Галина Пилипенко
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В сети Интернет появились фотографии и видео того, как жгут 68 шуб. Дело происходило в Батайске. Так Роспотребнадзор, по решению суда, боролся с теневым меховым рынком.

Судьбу меховых изделий решили неправильно прикрепленные контрольно-идентификационные знаки. По словам представителя Роспотребнадзора, данное нарушение могло спровоцировать повторное использование маркировок, что запрещается законом.

Напомним, суровые требования к маркировке были установлены в 2016 году. В связи с ними каждый продавец обязан чипировать изделие и указывать вид меха, производителя, цвет и размер изделия. После все эти данные контролируются надзорными органами. Все нарушения маркировки строго караются законом.

Материалы выложенные в интернете вызвали резонанс. Подобное действие безусловно шокирует как зоозащитников, которые говорят о зря погибших животных, так и прекрасную половину человечества, для которой шубы - это вторые по счету лучшие друзья после бриллиантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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