2020-01-31T11:48:58+03:00
Общество

В ростовской школе вместо занятий с дефектологом ребенка с ограниченными возможностями учили по обычной программе

За нарушение прав ребенка оштрафовали директора учебного заведения
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове были нарушены права ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Случай произошел в одной из школ Первомайского района.

Выяснилось, что одному из учеников по состоянию здоровья было рекомендовано обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с расстройством аутистического спектра, а также занятия с учителем – дефектологом. Но в школе такой программы не оказалось, как, собственно, и специального преподавателя. Что говорит о нарушении исполнения требований законодательства об образовании.

- Директору данной школы прокурором района было внесено представление. Только после этого нарушения быстро устранили, а именно, разработали соответствующую программу и пригласили нужного педагога. Но все же постановлениям прокурора района директор школы был привлечен к административной ответственности в виде штрафа 30 тыс. рублей. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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