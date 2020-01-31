В Новочеркасске сменился и.о. главы администрации города

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:44:13+03:00

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Уже в будущий понедельник, 3 февраля, в Новочеркасске появится новый исполняющий обязанности главы администрации города.

Как сообщил на своей странице Facebook депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Косинов, пост займет председатель гордумы казачьей столицы Юрий Лысенко.

Косинов рассказал, что 31 января депутаты гордумы Новочеркасска согласовали отставку Юрия Лысенко, после чего экс-председатель был назначен на должность первого замглавы администрации города. Исполнять обязанности градоначальника чиновник будет вплоть до избрания нового сити-менеджера в сентябре этого года.

Отметим, что Юрий Лысенко сменил Ларису Конюшинскую, занимавшую должность и.о. главы администрации города после того, как главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве. По информации местных СМИ, чиновница решила уволиться на этой неделе по собственному желанию.

Юрию Лысенко родился в Новочеркасске в в 1975 году. Получил образование инженера и экономиста. Трудился в ОАО «Новочеркасская ГРЭС», занимал должности директора дома детского творчества и замглавы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU