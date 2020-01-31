2020-01-31T14:10:53+03:00
Общество

Каждый пятый розничный кредит в России выдал ВТБ

Банк уже обслуживает 13,3 миллиона физических лиц
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В нашей стране каждый пятый кредит физлицам выдан ВТБ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции накануне, 30 января.

Так, доля финансового учреждения на рынке составляет 18,7%. А в минувшем году банк нарастил розничный кредитный портфель на 16,4%, до 3,28 трлн рублей. Кроме того, по итогам года ВТБ увеличил кредитный портфель в каждом сегменте бизнеса: по ипотеке до 1,69 трлн рублей, по кредитам наличными – до 1,36 трлн, по автокредитам и кредитным картам – до 121 млрд. На рынке привлеченных средств физлиц ВТБ нарастил свою долю на 0,5 п.п., до 14,1% – по этому показателю банк показал лучший результат в России (без учета сделок M&A).

- В минувшем году мы показали исторический рекорд – число активных клиентов ВТБ выросло на 1 млн человек, и сегодня мы обслуживаем 13,3 млн физических лиц, – подчеркнул Анатолий Печатников. - Свыше 60% из них являются активными пользователями ВТБ-Онлайн. Наша стратегическая цель – вывод 100% всех сервисов в цифровой канал и продажа каждого второго банковского продукта онлайн. При этом клиенты смогут выбрать наиболее удобный для них канал. Привычная сеть офисов также будет расширяться и дополняться новыми форматами обслуживания.

Уже на сегодняшний день 155 офисов ВТБ переведены на безбумажную технологию, в первом квартале сервис появится во всех точках розничной сети. Банк является активным участником Системы быстрых платежей, занимая до 35% от общего числа операций всех игроков. И до конца 1 квартала 2020 года здесь сохранен бесплатный тариф в СБП для своих клиентов.

Также в этом году банк планирует начать сбор лицевой биометрии в отделениях, а позже – запустить применение биометрии в мобильном приложении.

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