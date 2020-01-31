2020-01-31T14:48:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону несколько автобусов изменят маршрут с 1 февраля

А некоторые автобусы и вовсе прекратят работу
Дина Горбачева
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В донской столице изменят маршрут несколько автобусов. Фото: rostovgortrans.ruВ донской столице изменят маршрут несколько автобусов. Фото: rostovgortrans.ru
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С завтрашнего дня в Ростове-на-Дону поменяется схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте.

- Теперь маршрут № 29 СТ «Утро» - Институт сервиса будет продлен до привокзальной площади. Автобус будет передвигаться по следующей схеме: СТ «Утро» – 6-я Престижная –1-я Героическая – Обсерваторная – Орбитальная – Институт сервиса – Орбитальная – Космонавтов – Королева – Армянская – Штахановского – Вятская – Сальский – Киргизская – 50-летия Ростсельмаша – Троллейбусная – Менжинского – Сельмаш – Шолохова – Театральный – Красноармейская – площадь Привокзальная – Красноармейская – Театральный – Шолохова – Сельмаш – 1-й Конной Армии – В. Пановой – Менжинского – Троллейбусная – 50-летия Ростсельмаша – Киргизская – Сальский – Вятская – Штахановского – Армянская – Королева – Космонавтов – Орбитальная – Институт сервиса – Орбитальная – Обсерваторная – 1-я Героическая – 6-я Престижная – СТ «Утро», - отметили в ведомстве.

Кроме того, с субботы начнет свою работу и автобус № 74 «Изумруд» - ЖК «Соловьиная роща» об этом давно просили жители одноименного жилого комплекса. Его маршрут будет таковым: «Изумруд» – Доватора – Маршала ЖуковаЕременкоМалиновского – Еременко – Мадояна – Доватора – АлейниковаШаповалова – ЖК «Соловьиная роща» – Шаповалова – Алейникова – Доватора – Мадояна – Мичуринская – Еременко – Маршала Жукова – Доватора – «Изумруд». «Соловьиная роща»

Вовсе прекратят работу маршруты № 23 ГПЗ-10 – пр. Сельмаш и № 52 пл. Чкалова – Гл. ж/д вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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