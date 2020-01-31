2020-01-31T15:51:40+03:00
Общество

Ростовчанам придется платить больше за превышение скорости

Наказывать еще сильнее начнут даже не злостных нарушителей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Минюст предложил повысить штрафы за нарушение ПДД. Опубликован новый проект Кодекса об административных правонарушениях. В нем предлагают еще сильнее наказывать даже не злостных нарушителей.

Например, штраф за минимальное превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч и до четырех тысяч рублей за превышение на 40-60 километров в час. Еще на тысячу больше придется заплатить тем, кто нарушит скоростной режим более чем на 60 км/ч или же лишиться прав на срок от четырех месяцев до полугода. За повторное подобное нарушение штраф возрастет до десяти тысяч, а пешком придется походить уже год.

За отсутствие страховки придется заплатить тысячу рублей вместо нынешних восьмисот. А тем, кто откажется «дыхнуть в трубочку» платить придется на порядок дороже, не тридцать, а уже сорок тысяч рублей. Кроме того за это пересесть на общественный транспорт водителю доведется на срок до трех лет. Штраф введут и за опасное вождение. Этот термин появился еще в 2016 году, а наказание за него до сих пор придумано не было. Применить карательные меры за это смогут только в том случае, если нарушение зафиксирует лично инспектор, а не дорожные камеры. За перевозку ребенка без кресла штраф вырастет на 2 тысячи рублей и составит пять тысяч.

Также если в системе штрафов имеется система скидочная, решили ввести и систему накопительную. Проступки автолюбителей будут суммировать, а затем жестко наказывать. Например за три грубых нарушения лишиться прав автовладелец сможет на срок до полутора лет. Грубейшими нарушениями являются: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час, отказ уступить дорогу автомобилю с преимуществом в движении, поворот или разворот в местах, запрещенных знаками, разворот или движение задним ходом в запрещенном месте, а также нарушения правил проезда железнодорожного переезда и не предоставление преимущества пешеходу Нарушения, которые заметят камеры фиксации суммироваться не будут.

Если не заметить взмах жезла инспектора ДПС да еще и попытаться скрыться, тем самым создав угрозу жизни или здоровью другим, штрафовать станут на 40 тысяч рублей или же лишать прав на 2-3 года. До этого нарушение оценивалось в 500-800 рублей. Возрастет и штраф за тонировку. Вместо 500 рублей — три тысячи.

Ужесточить наказание для недобросовестных водителей хотят с 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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