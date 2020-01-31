2020-01-31T17:31:37+03:00
Общество

Строительство двух новых дорог в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году

Об этом сообщили в региональном правительстве
Дина Горбачева
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В Ростове построят новые дорогиВ Ростове построят новые дорогиФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Уже в этом году правительство Ростовской области пообещало построить в Ростове две новые дороги. По проспекту маршала Жукова и улице Ткачева находящихся в районе Левенцовки.

На эти цели выделена субсидия из федерального бюджета в сумме порядка 314 млн рублей. Строительство будет вестись при софинансировании из областного и местного бюджетов в объеме 6,4 млн рублей. Мероприятие запланировано в рамках программы «Стимул» благодаря которой, в прошлом году в эксплуатацию было введено 422 тысячи квадратных метров жилья.

- Строительство многоквартирных домов на Дону с каждым годом возрастает. Застройки необходимо обеспечивать социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Важна синхронизация мероприятий по реализации региональных проектов, государственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, - отметили в правительстве области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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