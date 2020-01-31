2020-01-31T17:56:23+03:00
Общество

Десятую часть всех собранных зерновых в России дала Ростовская область

Об этом сообщили в Москве на ежегодном Всероссийское агрономическом совещании
Дина Горбачева
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В Москве прошло ежегодное Всероссийское агрономическое и агроинженерное совещание. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиВ Москве прошло ежегодное Всероссийское агрономическое и агроинженерное совещание. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Накануне в Москве прошло ежегодное Всероссийское агрономическое и агроинженерное совещание, на котором были подведены итоги развития растениеводческой отрасли в 2019 году, а также поставлены цели на 2020 год.

В мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы РФ, представители Федерального Собрания РФ, региональных органов управления АПК, экспертного и научного сообщества, руководители «Росагролизинга» и «Госсорткомиссии», члены отраслевых союзов и ассоциаций, представители бизнес-сообщества. Совещание провел первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ростовскую область в столице представил министр сельского хозяйства и продовольствия донского региона Константин Рачаловский.

Джамбулат Хатуов отметил, что в 2019 году продовольственная безопасность страны обеспечена по всем ключевым направлениям. Например, собран второй в истории современной России урожай зерна – 121 млн тонн, поставлены рекорды в производстве подсолнечника – 15,1 млн тонн, рапса – 2,1 млн тонн, сои – 4,3 млн тонн, плодов и ягод – 3,4 млн тонн.

По данным донского минсельхозпрода, в Ростовской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2019 году составил 12 млн 280 тысяч тонн при средней урожайности 34,6 ц/га.

- Основной зерновой культуры – пшеницы – собрано 10 млн 106 тысяч тонн, - поделился глава донского аграрного ведомства Константин Рачаловский. – Очень порадовал и урожай масличных культур, который составил почти 1 млн 960 тысяч тонн при урожайности 22,9 ц/га. По этому показателю Ростовская область вышла на второе место.

Выше прошлогоднего на Дону также урожай сахарной свеклы – на 38%, картофеля – на 48% и овощей – на 92%.

Также участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения аграриев техникой. По данным Минсельхоза России, в 2019 году российскими аграриями было приобретено 10,5 тысячи тракторов и более 5,1 тысячи зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Стоит отметить, что по обновлению парка техники Ростовская область занимает второе место в России среди регионов. Донскими сельхозтоваропроизводителями в минувшем году было приобретено в 795 тракторов, более 470 комбайнов, а также 2840 единиц иной сельхозтехники.

- В 2020 году перед отраслью стоят задачи по совершенствованию мер господдержки, расширению и внедрению в товарное производство селекционных достижений отечественной науки, повышению плодородия почв, росту экспортного потенциала АПК и качества производимой продукции. При этом особое внимание необходимо уделить использованию в производстве семян отечественной селекции. Этот критерий вошел в Доктрину продовольственной безопасности, и на местах важно сделать все, чтобы продукция российских селекционеров получила доступ на поля и в массовое производство. В Минсельхозе России будет продолжена работа по анализу и решению проблемных вопросов отечественной селекции и семеноводства, - подытожил Джамбулат Хатуов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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