В Ростове-на-Дону водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку
Правоохранители выясняют детали случившегося
На скорой помощи женщину отвезли в больницуФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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От полученных в ДТП травм в Ростове скончалась пенсионерка. Об этом сообщили в городской больнице скорой медицинской помощи порталу 1rnd.ru.
Женщину в четверг утром сбил водитель маршрутки №13, в салоне которой находились десять пассажиров. Авария произошла на улице Орбитальной в районе семи часов утра. Пострадавшая была доставлена в БСМП.
По факту произошедшего ДТП проводится проверка. В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU