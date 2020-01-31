В Ростове-на-Дону водитель маршрутки насмерть сбил пенсионерку

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:05:16+03:00

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От полученных в ДТП травм в Ростове скончалась пенсионерка. Об этом сообщили в городской больнице скорой медицинской помощи порталу 1rnd.ru.

Женщину в четверг утром сбил водитель маршрутки №13, в салоне которой находились десять пассажиров. Авария произошла на улице Орбитальной в районе семи часов утра. Пострадавшая была доставлена в БСМП.

По факту произошедшего ДТП проводится проверка. В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU