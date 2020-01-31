В Ростове «маменькин сынок»-переросток потерялся в торговом центре

31 Янв. 2020 2020-01-31T19:51:17+03:00

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В Ростове голый парень в памперсе потерялся в торговом центре и громко звал маму.

Весьма странную сцену видели сегодня посетители и сотрудники ТЦ «Горизонт». На их глазах парень в подгузнике бродил по торговому центру и громко звал маму. Стоит отметить, что на вид «маменькиному сынку» около 25 лет. Ростовчане с юмором просто не могли пройти мимо и не снять происходящее на видео, которое было опубликовано в одном из местных пабликов соцсети.

Но пользователи не оценили комичность ситуации и написали под записью множество негативных комментариев. Нашлись и те, кто посочувствовали, они подумали, что молодой человек просто проиграл какой-то спор, а другие просто посчитали его сумасшедшим с «весенним обострением».

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ИСТОЧНИК KP.RU