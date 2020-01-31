2020-01-31T20:48:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области подросток понесет наказание за убийство прохожего палкой

Потерпевший скончался на месте происшествия
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области подростка осудили за убийство прохожегоВ Ростовской области подростка осудили за убийство прохожегоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове осудили подростка, забившего до смерти прохожего на улице.

В ходе следствия стало известно, что 17-летний молодой человек 23 июня на улице Гагарина в Белой Калитве гулял вместе со своей компанией. И тут ему вдруг приспичило покурить и он решил попросить сигарету у прохожего.

Мужчина ответил, что у него нет табака и стал уходить. Но подросток вышел из себя, схватил палку и погнался за прохожим, а затем избил его. От полученных серьезных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

- В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Во время заседания в Белокалитвинском районном суде Ростовской области было вынесено решение о наказании. Подросток проведет пять с половиной лет в воспитательной колонии.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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