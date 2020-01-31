В Ростове обнаружили контрафактные сигареты

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:27:23+03:00

Никаких документов на продукцию у хозяина не обнаружилось

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В одном из магазинов донской столицы обнаружили более тысячи пачек табачной продукции без акцизных марок.

Сигареты прибыли в Ростов из Украины, в Объединенных Арабских Эмиратов и других странах. Но никаких документов, подтверждающих покупку и законность ввоза продукции в Россию, хозяин ларька предъявить не смог.

- Согласно действующему законодательству, реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными акцизным марками не допускается. На предпринимателя завели административное дело по факту пользования товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

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В общей сложности было изъято 333 подозрительных предмета.

ИСТОЧНИК KP.RU