В Ростове мужчина выбросил вещи из съемной квартиры из-за маленькой зарплаты

31 Янв. 2020 2020-01-31T22:07:32+03:00

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Из-за недовольства зарплатой ростовчанин выбросил все вещи из окна съемной квартиры.

Мужчина шокировал своим поведением не только прохожих, но и соседей. Ну, а то, в каком шоке был хозяин квартиры словами не передать. Ростовчанин выбросил из окна не только свои собственные вещи, но и вещи, хранившиеся в квартире, которую он снимал.

Во время сего действа мужчина кричал и предлагал остальным попробовать прожить на 25 тысяч рублей в месяц. Также он говорил, что не хочет жить.

Неадекватное поведение мужчины сняли на видео прохожие. Запись была выложена в одном из городских пабликов соцсети, где ее незамедлительно прокомментировали пользователи. Многие из них написали, что живут и на меньшие деньги в месяц и не унывают. Кроме того, в Ростове заработок в 25 тысяч является нормальным.

Некоторые предложили отправить мужчину жить в другие регионы, где зарплата может составлять около 10 тысяч рублей.

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Возможно, он проиграл какой-то спор.

ИСТОЧНИК KP.RU