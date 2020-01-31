2020-01-31T22:07:32+03:00
Общество

В Ростове мужчина выбросил вещи из съемной квартиры из-за маленькой зарплаты

Мужчину сняли на видео прохожие
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанин выбросил вещи из съемной квартиры. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"Ростовчанин выбросил вещи из съемной квартиры. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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Из-за недовольства зарплатой ростовчанин выбросил все вещи из окна съемной квартиры.

Мужчина шокировал своим поведением не только прохожих, но и соседей. Ну, а то, в каком шоке был хозяин квартиры словами не передать. Ростовчанин выбросил из окна не только свои собственные вещи, но и вещи, хранившиеся в квартире, которую он снимал.

Во время сего действа мужчина кричал и предлагал остальным попробовать прожить на 25 тысяч рублей в месяц. Также он говорил, что не хочет жить.

Неадекватное поведение мужчины сняли на видео прохожие. Запись была выложена в одном из городских пабликов соцсети, где ее незамедлительно прокомментировали пользователи. Многие из них написали, что живут и на меньшие деньги в месяц и не унывают. Кроме того, в Ростове заработок в 25 тысяч является нормальным.

Некоторые предложили отправить мужчину жить в другие регионы, где зарплата может составлять около 10 тысяч рублей.

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Возможно, он проиграл какой-то спор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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