Шквалистый ветер ожидается в Ростове 2 февраля
Спасатели предупредили ростовчан о резком усилении ветра.
Шквалистый ветер ожидается в донской столице завтра, 2 февраля. Скорость его порывами будет составлять до 15 метров в секунду. Из-за усиления ветра возможны падения деревьев и плохо укрепленных конструкций, повреждения кровли, а также линий электропередач. Из-за плохих погодных условий не исключены даже ДТП.
- Ростовчан призывают не оставлять транспорт под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, необходимо убрать вещи с открытых балконов и обесточить помещения в случае вероятных скачков напряжения, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций горожан призвали звонить по номеру 112.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штормовое предупреждение: в Ростовской области обещают грозу, ливни и град.
Порывы ветра достигнут 23 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU