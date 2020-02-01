Шквалистый ветер ожидается в Ростове 2 февраля

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:03:09+03:00

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Спасатели предупредили ростовчан о резком усилении ветра.

Шквалистый ветер ожидается в донской столице завтра, 2 февраля. Скорость его порывами будет составлять до 15 метров в секунду. Из-за усиления ветра возможны падения деревьев и плохо укрепленных конструкций, повреждения кровли, а также линий электропередач. Из-за плохих погодных условий не исключены даже ДТП.

- Ростовчан призывают не оставлять транспорт под деревьями и рекламными щитами. Кроме того, необходимо убрать вещи с открытых балконов и обесточить помещения в случае вероятных скачков напряжения, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций горожан призвали звонить по номеру 112.

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Порывы ветра достигнут 23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU