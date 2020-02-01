2020-02-01T12:11:30+03:00
Происшествия

В Ростовской области получил наказание сбивший насмерть пешехода бывший зампрокурора Красного Сулина

Злоумышленник скрылся с места ДТП
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области за смертельное ДТП осудили бывшего заместителя прокурора Красного СулинаВ Ростовской области за смертельное ДТП осудили бывшего заместителя прокурора Красного СулинаФото: "КП" Архив
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В Ростовской области осудили бывшего заместителя прокурора города Красного Сулина.

В отношении него было возбуждено дело по статье «Нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека». Напомним, что инцидент произошел в марте 2018 года в селе Кулешовка Азовского района. Заместитель прокурора сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

А летом нарушителя ПДД уже уволили из органов. Приговор обвиняемому вынес Азовский городской суд.

- Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима, - сообщается на сайте Азовского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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