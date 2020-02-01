Школьным преподавателям предложили мониторить социальные сети учеников

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:10:46+03:00

В 2020 году уже произошли два суицида подростков

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Ростовским учителям порекомендовали мониторить аккаунты в соцсетях своих учеников.

Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова провела заседание, на котором обсуждалась работа современных педагогов и психологов. В минувшем году психологи пообщались более чем с 1000 учащихся. В результате бесед выяснилось, что из них 254 - в кризисном состоянии, а 21 - с суицидальными мыслями и намерениями. Специалисты, разумеется, оказали им психолого-педагогическую помощь, а в образовательных учреждениях провели просветительскую работу. В 16 из упомянутых случаев у подростков были конфликтные отношения с родителями, в четырех случаях - неразделенная любовь, а один случай и вовсе вопиющий - эксперименты с психоактивными веществами. В 18% случаев суицидальные действия совершались на фоне употребления спиртного. Стоит отметить, что за январь 2020 года уже зарегистрировано уже два суицидальных случая.

- Классные руководители старшеклассников должны сконцентрировать свое внимание на вопросах воспитания, индивидуального сопровождения каждого учащегося, создания психологического комфорта классного коллектива - подчеркнула Елена Кожухова. – Психологи 50% своего рабочего времени должны посвящать индивидуальным беседам с детьми и их родителями. Также педагогам стоить проводить мониторинг социальных сетей своих учеников, - отметила в своем выступлении Елена Кожухова.

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ИСТОЧНИК KP.RU