В Ростовской области мужчина скончался посреди людной улицы

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:03:24+03:00

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В Ростовской области мужчина внезапно скончался на глазах у прохожих.

Инцидент произошел в четверг 30 января в Родионово-Несветайском районе. 31-летний мужчина шел по улице в селе Родионовка, внезапно ему стало плохо, он не удержался на ногах и упал на глазах у многочисленных прохожих. Очевидцы произошедшего подбежали и хотели помочь ему, но пульса к этому моменту у него уже не было.

Люди вызвали скорую помощь, но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть. Тело передали в морг для установления точных причин случившегося.

- Следов насилия на погибшем мужчине обнаружено не было. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники полиции, - сообщил порталу «Регион online» источник в правоохранительных органах Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU