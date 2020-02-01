Обмотанный с головой тряпками ростовчанин прогуливался по центру города и молился

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:46:01+03:00

Очевидцы решили, что так он решил защититься от коронавируса

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По Ростову в странном виде прогуливался мужчина, привлекающий внимание прохожих.

Местный житель шел по проспекту Буденновскому, с ног до головы, обмотанный какими-то грязными тряпками. На голову он зачем-то набросил одеяло и был больше похож на девушку-мусульманку в таком виде. Кроме того, по дороге он постоянно останавливался, кланялся и читал молитвы.

Весьма странного мужчину сняли на видео. Запись было опубликована в одном из городских пабликов соцсети. Там ее незамедлительно прокомментировали пользователи.

«Защита от коронавируса...», «Приход это был», «Весна ещё не началась, а обострение уже вовсю прогрессирует», «Хорошо так перемотанный, качественно... Со знанием дела, видимо», «Грибочки еще не попустили видимо», - написали ростовчане в соцсети.

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Возможно, он проиграл какой-то спор.

ИСТОЧНИК KP.RU