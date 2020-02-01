На западном подъезде к Ростову перевернулась легковушка
На трассе под Ростовом перевернулся легковой автомобиль.
Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, ранним утром на седьмом километре западного подъезда к Ростову. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Ростовской области.
25-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. После удара машина опрокинулась.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дороге в Ростовской области перевернулся автомобиль: пострадали две девочки.
Школьницы были пристегнуты.
ИСТОЧНИК KP.RU