2020-02-01T17:31:47+03:00
Происшествия

На западном подъезде к Ростову перевернулась легковушка

Водитель авто не справился с управлением
Иван ТИМОФЕЕВ
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Под Ростовом перевернулся автомобиль. Фото: "Ростов Главный"Под Ростовом перевернулся автомобиль. Фото: "Ростов Главный"
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На трассе под Ростовом перевернулся легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, ранним утром на седьмом километре западного подъезда к Ростову. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Ростовской области.

25-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. После удара машина опрокинулась.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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