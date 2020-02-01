На западном подъезде к Ростову перевернулась легковушка

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:31:47+03:00

Водитель авто не справился с управлением

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На трассе под Ростовом перевернулся легковой автомобиль.

Инцидент произошел сегодня, 1 февраля, ранним утром на седьмом километре западного подъезда к Ростову. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Ростовской области.

25-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. После удара машина опрокинулась.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU