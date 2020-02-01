2020-02-01T19:15:01+03:00
Происшествия

В Ростове из-за угрозы взрыва оцепили здание ГИБДД

В результате проверки ничего опасного обнаружено не было
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове после сообщения о минировании провели здание ГИБДДВ Ростове после сообщения о минировании провели здание ГИБДДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Ростова поступило сообщение о минировании здания ГИБДД.

Звонок, сообщающий об угрозе взрыва, поступил сегодня, 1 февраля. О минировании помещения сообщил неизвестный

После сообщения было обследовано межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД на улице Доватора. По словам очевидцев, на время проверки правоохранители перекрыли проезд в районе здания.

- В результате проверки ничего опасного обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Территорию ТЦ обследовали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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