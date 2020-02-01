В Ростове из-за угрозы взрыва оцепили здание ГИБДД
В полицию Ростова поступило сообщение о минировании здания ГИБДД.
Звонок, сообщающий об угрозе взрыва, поступил сегодня, 1 февраля. О минировании помещения сообщил неизвестный
После сообщения было обследовано межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД на улице Доватора. По словам очевидцев, на время проверки правоохранители перекрыли проезд в районе здания.
- В результате проверки ничего опасного обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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В Ростове-на-Дону торговые центры «Золотой Вавилон» и «Рио» проверили после сообщений о «минировании».
Территорию ТЦ обследовали специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU