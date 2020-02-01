2020-02-01T19:47:52+03:00
Общество

Из Екатеринбурга появится прямой рейс в Ростов-на-Дону

Билеты на рейсы уже поступили в продажу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростов и Екатеринбург свяжет новый авиарейсРостов и Екатеринбург свяжет новый авиарейсФото: "КП" Архив
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Авиакомпания «Азимут» запустит прямой рейс из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону.

Новое направление будет открыто на летний сезон 2020 года. Самолеты будут летать с 17 апреля по 25 мая 2020 года два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а с 28 мая по 22 октября - по понедельникам и четвергам.

- Из Ростова-на-Дону в Екатеринбург самолёты будут вылетать в 00:40 и прибывать в 05:25. В обратном направлении воздушные суда полетят в 07:00 с прибытием в 07:55, - сообщает пресс-служба авиакомпании «Азимут».

Стоит отметить, что билеты на рейсы уже поступили в продажу. Минимальная стоимость полёта в один конец составит 1188 рублей. Кроме того, ещё одним новым направлением авиакомпании в этом сезоне станет Ростов-на-Дону - Баку.

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Весной он будет выполняться один раз в неделю, а с лета - два.

ИСТОЧНИК KP.RU

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