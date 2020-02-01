2020-02-01T20:39:10+03:00
Общество

В центре Ростова мужчина в милых трусах в сердечко

Мужчина гулял по городу в таком виде в непогоду
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростове парень в одних трусах прогулялся по городу. Фото: соцсетиВ Ростове парень в одних трусах прогулялся по городу. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Обнаженный мужчина в одних трусах с сердечками напугал ростовчан в центре города.

Нелепый случай произошел в субботу, 1 февраля, на улице Большой Садовой. Местный житель по неизвестной причине разделся до трусов в непогоду и вышел прогуляться на свежий воздух. Прохожих сильно позабавили его трусы в сердечко. Но в то же время, вид у него был устрашающий.

Горожане сфотографировали мужчину, снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там фото незамедлительно прокомментировали пользователи.

- Вы только посмотрите на это! Ни стыда, ни совести у человека нет. Совсем люди забыли, что такое чести и достоинство. Ради самопиара готовы на такие отвратительные вещи, - прокомментировали фотографию местные жители, - написали пользователи соцсети.

Но нашлись и те интернет-пользователи, которые не увидели ничего плохого в поступке парня. Комментаторы посоветовали подписчикам паблика посмотреть на ситуацию с юмором и просто улыбнуться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове «маменькин сынок»-переросток потерялся в торговом центре.

Возможно, он проиграл какой-то спор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Тарасов предложил подписчикам угадать время и дату рождения второй дочери
Пропавшую ростовчанку Марию Лиман обыскались поклонники в соцсетях
В центре Ростова мужчина в милых трусах в сердечко
Из Екатеринбурга появится прямой рейс в Ростов-на-Дону
В Ростове из-за угрозы взрыва оцепили здание ГИБДД
В Ростове местный житель устроил дебош в магазине техники
На западном подъезде к Ростову перевернулась легковушка
Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»
Пять бутылок коньяка и 48 палок колбасы: голодный рецидивист ворует продукты в донских магазинах
Обмотанный с головой тряпками ростовчанин прогуливался по центру города и молился
В Ростовской области мужчина скончался посреди людной улицы
Школьным преподавателям предложили мониторить социальные сети учеников
В Ростовской области получил наказание сбивший насмерть пешехода бывший зампрокурора Красного Сулина
Шквалистый ветер ожидается в Ростове 2 февраля
В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки
В Ростовской области девушка похитила телефон у доверчивых друзей
В Ростове автослесарь угнал автомобиль своего знакомого после обещания его починить