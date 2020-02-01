В центре Ростова мужчина в милых трусах в сердечко
Обнаженный мужчина в одних трусах с сердечками напугал ростовчан в центре города.
Нелепый случай произошел в субботу, 1 февраля, на улице Большой Садовой. Местный житель по неизвестной причине разделся до трусов в непогоду и вышел прогуляться на свежий воздух. Прохожих сильно позабавили его трусы в сердечко. Но в то же время, вид у него был устрашающий.
Горожане сфотографировали мужчину, снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там фото незамедлительно прокомментировали пользователи.
- Вы только посмотрите на это! Ни стыда, ни совести у человека нет. Совсем люди забыли, что такое чести и достоинство. Ради самопиара готовы на такие отвратительные вещи, - прокомментировали фотографию местные жители, - написали пользователи соцсети.
Но нашлись и те интернет-пользователи, которые не увидели ничего плохого в поступке парня. Комментаторы посоветовали подписчикам паблика посмотреть на ситуацию с юмором и просто улыбнуться.
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ИСТОЧНИК KP.RU