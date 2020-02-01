Пропавшую ростовчанку Марию Лиман обыскались поклонники в соцсетях
Подписчики Марии Лиман обеспокоились здоровьем своей любимицы после аварии на Бали.
Ажиотаж среди поклонников звезды Playboy начался из-за того, что она уже три недели не появлялась в сети. Последнее фото девушки было с отдыха на Бали, после того, как девушка попала в аварию. В нее и ее знакомого врезался скутер.
На последнем опубликованном снимке Мария показала все свои ссадины после ДТП. В комментариях тогда ей пожелали скорейшего выздоровления. После этого новых снимков Лиман не публиковала. Это и встревожило подписчиков.
«Мариша, куда пропала? Все в порядке со здоровьем?», - спросила одна из подписчиц.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мария Лиман в бинтах показала последствия травматичного отдыха на Бали.
Модель не спешит рассказывать подписчикам о своих бурных каникулах.
ИСТОЧНИК KP.RU