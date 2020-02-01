Дмитрий Тарасов предложил подписчикам угадать время и дату рождения второй дочери

1 Февр. 2020 2020-02-01T22:01:03+03:00

Уезд Тарасова станет тяжелым испытанием для его семьи

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Футболист Дмитрий Тарасов решил сыграть со своими подписчиками в игру.

Спортсмен предложил своим поклонникам угадать дату и время рождения своей второй дочери. Дмитрий опубликовал фото со своей первой дочерью Миланой.

Тарасов сообщил, что ему необходимо на время уехать. Этот уезд станет тяжелым испытанием для его семьи, так как его супруга Анастасия уже находится на сносях.

- Давайте конкурс? Отгадавший получит приз. Когда и приблизительно во сколько родится моя вторая дочь? - написал в своем аккаунте в Инстаграм Дмитрий Тарасов.

Пользователи в комментариях тут же начали писать различные даты.

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ИСТОЧНИК KP.RU