«Ростов» проиграл «Спартаку» на матче в Катаре

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:04:27+03:00

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Донской футбольный клуб отдал победу в первом туре Кубка Париматч Премьер московскому «Спартаку».

Встреча прошла в Катаре. В стартовом составе «Спартака» на поле вышли Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе. ФК «Ростов» ответил следующим составом: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Байрамян, Шомуродов.

Первый тайм был напряженным, но прошел без голов. На перерыв обе команды ушли измученными, но довольными. Первый гол в ворота «Ростова» залетел на 50 минуте, его забил Мирзов. На 75 минуте он оформил дубль.

На 89 минуте желто-синие попытались отыграться. Гол в ворота «Спартака» забил Хаджикадунич. Но больше забить ростовчанам не удалось даже в компенсированные три минуты.

Матч закончился со счетом 2:1. Игра была ожесточенной, поэтому многие игроки обеих команд оказались травмированы. Желтые карточки получили Шюррле, Джикия и Норманн.

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Желто-синие до последней минуты пытались отыграться.

ИСТОЧНИК KP.RU