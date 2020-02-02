Стала известна дата заседания суда по делу дочери экс-мэра Ростова Ольги Чернышевой
Дочь бывшего мэра донской столицы Ольга Чернышева предстанет перед судом 5 февраля.
- В этот день пройдет предварительное слушание. Состоится оно в Ворошиловском суде, - сообщается на сайте Ворошиловского районного суда. Стоит отметить, что в этом же суде работает сводная сестра Чернышевой - Марина Пухкалова. Она занимает пост судьи.
Напомним, Ольгу Чернышеву обвиняют в преднамеренном банкротстве. Есть вероятность, что она специально распродала имущество, чтобы не расплачиваться с потерпевшими по другому делу. Но все ее имущество, выставленное на продажу - земельные участки, помещения и машины - покупали ее друзья и родственники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочке мэра Ростова грозят новой уголовной статьей.
Потерпевшие по «земельному делу» Ольги Чернышевой обвиняют ее, помимо мошенничества и легализации денежных средств, еще и в укрывательстве налогов.
ИСТОЧНИК KP.RU