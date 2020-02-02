2020-02-02T09:56:47+03:00
Общество

Новые увольнения: пост начальника отдела по делам молодежи покинул Андрей Косенко

Он назначен на должность замглавы Кировского района по соцвопросам
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове пост покинул начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко. Фото: администрация Ростова-на-ДонуВ Ростове пост покинул начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Из городской администрации уволился начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко.

На днях в мэрии Ростова прошла встреча Алексея Логвиненко с активом молодежи. Там обсуждались вопросы поддержки реализации молодежных проектов и инициатив. Именно во время этого обсуждения глава администрации заявил, что Андрей Косенко покидает свой пост. Он был назначен на должность замглавы Кировского района по соцвопросам.

На встрече градоначальник рассказал, что до 1 июля будет запущен процесс создания молодежного многофункционального центра. Стало известно, что для социального такси выделят дополнительный транспорт.

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Евгений Лебедев написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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