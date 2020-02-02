Новые увольнения: пост начальника отдела по делам молодежи покинул Андрей Косенко
Из городской администрации уволился начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко.
На днях в мэрии Ростова прошла встреча Алексея Логвиненко с активом молодежи. Там обсуждались вопросы поддержки реализации молодежных проектов и инициатив. Именно во время этого обсуждения глава администрации заявил, что Андрей Косенко покидает свой пост. Он был назначен на должность замглавы Кировского района по соцвопросам.
На встрече градоначальник рассказал, что до 1 июля будет запущен процесс создания молодежного многофункционального центра. Стало известно, что для социального такси выделят дополнительный транспорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорогам уволился.
Евгений Лебедев написал заявление по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU