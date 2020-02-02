Новые увольнения: пост начальника отдела по делам молодежи покинул Андрей Косенко

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Из городской администрации уволился начальник отдела по делам молодежи Андрей Косенко.

На днях в мэрии Ростова прошла встреча Алексея Логвиненко с активом молодежи. Там обсуждались вопросы поддержки реализации молодежных проектов и инициатив. Именно во время этого обсуждения глава администрации заявил, что Андрей Косенко покидает свой пост. Он был назначен на должность замглавы Кировского района по соцвопросам.

На встрече градоначальник рассказал, что до 1 июля будет запущен процесс создания молодежного многофункционального центра. Стало известно, что для социального такси выделят дополнительный транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорогам уволился.

Евгений Лебедев написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU