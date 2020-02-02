Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером
Донской боксер Дмитрий Кудряшов встретится в поединке с Русланом Файфером.
Спортсмены-соотечественники сразятся на ринге 8 мая. Бой пройдет за звание обязательного претендента по линии WBC. В активе экс-обладателя пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова 24 победы (23 из них нокаутом) и три поражения, а на счету Руслана Файфера 25 побед и одно поражение.
- Мой следующий бой пройдет 8 мая в Ростове-на-Дону против Руслана Файфера. Этот поединок будет за элиминатор по линии WBC, и победитель вроде как должен будет драться на конвенции WBC в Санкт-Петербурге, - рассказал РИА Новости Дмитрий Кудряшов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Кудряшов одолел Оланреваджу Дуродолу в пятом раунде.
"Русская кувалда" взял реванш у единственного боксера, который принес ему поражение.
ИСТОЧНИК KP.RU