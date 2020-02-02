2020-02-02T11:02:30+03:00
Спорт

Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером

На счету у Кудряшова 24 победы и три поражения, а у Файфера – 25 побед и одно поражение
Иван ТИМОФЕЕВ
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Кудряшов встретится на ринге с Файфером. Фото: аккаунт Инстаграм Дмитрия КудряшоваКудряшов встретится на ринге с Файфером. Фото: аккаунт Инстаграм Дмитрия Кудряшова
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Донской боксер Дмитрий Кудряшов встретится в поединке с Русланом Файфером.

Спортсмены-соотечественники сразятся на ринге 8 мая. Бой пройдет за звание обязательного претендента по линии WBC. В активе экс-обладателя пояса WBC Silver в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова 24 победы (23 из них нокаутом) и три поражения, а на счету Руслана Файфера 25 побед и одно поражение.

- Мой следующий бой пройдет 8 мая в Ростове-на-Дону против Руслана Файфера. Этот поединок будет за элиминатор по линии WBC, и победитель вроде как должен будет драться на конвенции WBC в Санкт-Петербурге, - рассказал РИА Новости Дмитрий Кудряшов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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