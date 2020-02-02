Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:57:04+03:00

Водители устроили драку на дороге в Ростове. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"

«Вроде взрослые, но не мужики»

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В Ростове драка трех водителей на проезжей части попала на видео.

Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на проспекте Михаила Нагибина. Прямо на проезжей части остановились сразу несколько машин и водители устроили потасовку. Но драка была нечестной – два человека стали бить одного. Жертва нападения упала на асфальт.

Из-за потасовки образовалась пробка, но на помощь выбежал только один водитель. Остальные объезжали транспорт, чтобы уехать. Свидетели произошедшего сняли драку на видео и выложили запись в соцсети, где ее прокомментировали пользователи.

«Вдвоем одного месят. Вроде взрослые, но не мужики», — написал один из посмотревших видео ростовчан.

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В схватке участвовало около десяти человек.

ИСТОЧНИК KP.RU