Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове
В Ростове драка трех водителей на проезжей части попала на видео.
Инцидент произошел в субботу, 1 февраля, на проспекте Михаила Нагибина. Прямо на проезжей части остановились сразу несколько машин и водители устроили потасовку. Но драка была нечестной – два человека стали бить одного. Жертва нападения упала на асфальт.
Из-за потасовки образовалась пробка, но на помощь выбежал только один водитель. Остальные объезжали транспорт, чтобы уехать. Свидетели произошедшего сняли драку на видео и выложили запись в соцсети, где ее прокомментировали пользователи.
«Вдвоем одного месят. Вроде взрослые, но не мужики», — написал один из посмотревших видео ростовчан.
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В схватке участвовало около десяти человек.
ИСТОЧНИК KP.RU