Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:59:13+03:00

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Ростовчанина Дмитрия Диброва охарактеризовали как жадного человека.

Модель Полина Диброва опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото и написала о своем любимом салоне красоты в Ростове. Она пожелала его владельцам побольше хороших клиентов. Но внезапно под снимком появился весьма интересный комментарий.

«Знала вашего супруга, он в нашей компании давно брал компьютеры. Как мне показалось, он достаточно жадный человек. Он изменился? Или вам приходится все выпрашивать?», - написала одна из подписчиц.

Диброва оказалась женщиной с юмором и ответила, что ее муж такой же. После этого она поставила много веселых смайликов. Некоторые пользователи вступились за Дмитрия и поинтересовались в комментариях, как продавщица отличила жадность от экономии.

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ИСТОЧНИК KP.RU