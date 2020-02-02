Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины
Ростовчанина Дмитрия Диброва охарактеризовали как жадного человека.
Модель Полина Диброва опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото и написала о своем любимом салоне красоты в Ростове. Она пожелала его владельцам побольше хороших клиентов. Но внезапно под снимком появился весьма интересный комментарий.
«Знала вашего супруга, он в нашей компании давно брал компьютеры. Как мне показалось, он достаточно жадный человек. Он изменился? Или вам приходится все выпрашивать?», - написала одна из подписчиц.
Диброва оказалась женщиной с юмором и ответила, что ее муж такой же. После этого она поставила много веселых смайликов. Некоторые пользователи вступились за Дмитрия и поинтересовались в комментариях, как продавщица отличила жадность от экономии.
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ИСТОЧНИК KP.RU