2020-02-02T12:59:13+03:00
Общество

Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины

«Вам приходится все выпрашивать»
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Ростовчанина Дмитрия Диброва упрекнули в жадности. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмРостовчанина Дмитрия Диброва упрекнули в жадности. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
Изменить размер текста:

Ростовчанина Дмитрия Диброва охарактеризовали как жадного человека.

Модель Полина Диброва опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото и написала о своем любимом салоне красоты в Ростове. Она пожелала его владельцам побольше хороших клиентов. Но внезапно под снимком появился весьма интересный комментарий.

«Знала вашего супруга, он в нашей компании давно брал компьютеры. Как мне показалось, он достаточно жадный человек. Он изменился? Или вам приходится все выпрашивать?», - написала одна из подписчиц.

Диброва оказалась женщиной с юмором и ответила, что ее муж такой же. После этого она поставила много веселых смайликов. Некоторые пользователи вступились за Дмитрия и поинтересовались в комментариях, как продавщица отличила жадность от экономии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой попали в аварию.

Это случилось в Подмосковье, когда они катались на мотоцикле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины
Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове
Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером
Новые увольнения: пост начальника отдела по делам молодежи покинул Андрей Косенко
Стала известна дата заседания суда по делу дочери экс-мэра Ростова Ольги Чернышевой
«Ростов» проиграл «Спартаку» на матче в Катаре
Дмитрий Тарасов предложил подписчикам угадать время и дату рождения второй дочери
Пропавшую ростовчанку Марию Лиман обыскались поклонники в соцсетях
В центре Ростова мужчина в милых трусах в сердечко
Из Екатеринбурга появится прямой рейс в Ростов-на-Дону
В Ростове из-за угрозы взрыва оцепили здание ГИБДД
В Ростове местный житель устроил дебош в магазине техники
На западном подъезде к Ростову перевернулась легковушка
Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»
Пять бутылок коньяка и 48 палок колбасы: голодный рецидивист ворует продукты в донских магазинах
Обмотанный с головой тряпками ростовчанин прогуливался по центру города и молился
В Ростовской области мужчина скончался посреди людной улицы
Школьным преподавателям предложили мониторить социальные сети учеников
В Ростовской области получил наказание сбивший насмерть пешехода бывший зампрокурора Красного Сулина
Шквалистый ветер ожидается в Ростове 2 февраля
В Ростовской области грабитель средь бела дня вырвал сумку из рук дончанки
В Ростовской области девушка похитила телефон у доверчивых друзей
В Ростове автослесарь угнал автомобиль своего знакомого после обещания его починить