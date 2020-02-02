2020-02-02T14:11:41+03:00
Спорт

Валерию Карпину оказалось «по барабану» поражение от «Спартака»

«В остальном – всем доволен»
Иван ТИМОФЕЕВ
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Валерий Карпин высказался об игре со "Спартаком". Фото: пресс-служба ФК РостовВалерий Карпин высказался об игре со "Спартаком". Фото: пресс-служба ФК Ростов
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Главный тренер ФК «Ростова» Валерий Карпин поделился своим мнением по поводу матча со «Спартаком» в рамках Кубка Париматч Премьер. Напомним, эту битву желто-синие проиграли со счетом 2:1.

- Доволен всем, за исключением одной вещи. Доволен прессингом и работой без мяча. О чем я и говорил – результат по барабану. Надо было делать те вещи, которые отрабатывали на тренировке, а не бежать, сломя голову, отыгрываться. Но футболисты на поле хотят выиграть, поэтому пропускали контратаки. В остальном – всем доволен, - сообщил Валерий Карпин в интервью каналу «Матч ТВ».

Что касается травмированного вратаря Бабурина, никаких точных прогнозов главный тренер пока не дает. По предварительным данным, у игрока просто ушиб, но неизвестно, какой степени травма.

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Валерий Карпин признался, что его до слез расстроила ничья с соперниками из Краснодара.

Счет матча составил 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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