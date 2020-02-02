Ростовчанин угнал машину у своих приятелей после бурного застолья

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:06:14+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона.

В ходе следствия стало известно, что 26-летний ростовчанин пришел в гости к своим знакомым в Азовском районе. А после застолья решил уехать домой на машине марки Citroën. Он подождал, пока хозяева уснут, а затем забрал ключи от автомобиля и уехал. Когда молодой человек доехал до Ростова, он бросил иномарку на одной из улиц города и скрылся в неизвестном направлении.

Утром хозяева авто обнаружили пропажу и обратились с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Его доставили в отдел полиции. Позже стало известно, что ранее парень уже был судим за кражу и грабеж. Стражи порядка изъяли транспортное средство и возвратили законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Злоумышленника удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU