В Ростове злоумышленник избил и ограбил своего приятеля
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.
В ходе проверки оперативники выяснили, что 40-летний местный житель пришел домой к своему знакомому и попросил у него денег взаймы, сказал, что очень надо. Но друг материально помочь ему отказался, тогда злоумышленник внезапно его ударил, а затем вынес из квартиры два ноутбука и десять тысяч рублей. А затем скрылся с места преступления.
Придя в себя, хозяин техники обнаружил пропажу и незамедлительно обратился в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Мужчина свою вину полностью признал и рассказал, что продал гаджеты, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.
- Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU