Донские гандболистки обыграли норвежский «Вайперс»

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:57:05+03:00

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Гандболистки «Ростов-Дона» одержали очередную победу.

В этот раз дончанки обыграли норвежский клуб «Вайперс» в матче женской гандбольной Лиги чемпионов. Встреча команд состоялась в субботу в городе Ростове-на-Дону. Матч закончился со счетом 34:26 в пользу «Ростов-Дона».

Счет в матче открыла Юлия Манагарова – первая же атака ростовчанок обернулась голом. Второй мяч в ворота соперника забила Ярослава Фролова. Темп игры был очень высоким со стартового свистка. Соперники отличались хорошей результативностью. К концу восьмой минуты табло показало 8:6 в пользу донских красавиц. Ростовчанки то уходили вперед, то сравнивались с «Вайперс».

- К 50-й минуте дубль Ярославы Фроловой и удачные проходы Юлии Манагаровой и Полины Кузнецовой позволили сделать счет 28:23. На последней десятиминутке тренеры обеих команд взяли по тайм-ауту, которые пошли на пользу донским красавицам. Наша команда доигрывала матч уже победителем, - сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».

В следующем матче Лиги чемпионов «Ростов-Дон» сыграет в гостях 8 февраля с венгерским "Ференцварошем".

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ИСТОЧНИК KP.RU