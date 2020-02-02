В Ростовской области поймали парня с банкой марихуаны в кармане

2 Февр. 2020 2020-02-02T17:24:11+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков.

На улице в Зерноградском районе правоохранители обнаружили подозрительного 20-летнего молодого человека. Стражи порядка задержали парня, при обыске у него обнаружили стеклянную банку с неизвестным веществом растительного происхождения.

Вещество было передано на экспертизу в лабораторию. Исследование показало, что изъятое является наркотическим средством – марихуана массой более 195 граммов. Мужчина уверял полицейских, что хранил наркотики для личного употребления.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU