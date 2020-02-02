Преступление и наказание: злоумышленник из Миллерово угнал машину и попал в ДТП
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.
В ходе следствия выяснилось, что 25-летний парень попросил жителя одного из сел Миллеровского района отвезти его в город Миллерово. Но тот отказался, а утром обнаружил, что из гаража исчез автомобиль ВАЗ-2107.
А дело было так, злоумышленник дождался того момента, когда во дворе у потерпевшего никого не будет, а затем перелез через забор, пробрался в гараж и угнал автомобиль. Но беда пришла, откуда не ждали. Далеко ему уехать не удалось, так как на трассе он не справился с управлением и слетел в кювет.
Потерпевший заявил об угоне машины в полицию. И правоохранителям не составило труда найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU