2020-02-02T17:50:34+03:00
Происшествия

Преступление и наказание: злоумышленник из Миллерово угнал машину и попал в ДТП

Злоумышленник угнал автомобиль ВАЗ-2107
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области парень угнал автомобиль и попал на нем в ДТПВ Ростовской области парень угнал автомобиль и попал на нем в ДТПФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля.

В ходе следствия выяснилось, что 25-летний парень попросил жителя одного из сел Миллеровского района отвезти его в город Миллерово. Но тот отказался, а утром обнаружил, что из гаража исчез автомобиль ВАЗ-2107.

А дело было так, злоумышленник дождался того момента, когда во дворе у потерпевшего никого не будет, а затем перелез через забор, пробрался в гараж и угнал автомобиль. Но беда пришла, откуда не ждали. Далеко ему уехать не удалось, так как на трассе он не справился с управлением и слетел в кювет.

Потерпевший заявил об угоне машины в полицию. И правоохранителям не составило труда найти и задержать подозреваемого. Его доставили в местный отдел полиции.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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