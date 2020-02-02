Злоумышленник в Ростовской области похитил холодильник и столовые приборы
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
Оперативники провели проверку по факту произошедшего, в результате которой выяснилось, что 31-летний житель Волгодонского района приехал к месту преступления на автомобиле. Он подъехал к дому потерпевшего, сорвал навесной замок и проник в дом. Оттуда он вынес холодильник и алюминиевые предметы. Общая сумма похищенного составила более семи тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления.
Хозяин, вернувшись домой, обнаружил пропажу вещей и незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Свою вину мужчина признал и сообщил, что украденные вещи мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU