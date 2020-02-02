2020-02-02T18:44:26+03:00
Происшествия

Злоумышленник в Ростовской области похитил холодильник и столовые приборы

Злоумышленник скрылся с места преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Ростовской области поймали подозреваемого в кражеВ Ростовской области поймали подозреваемого в кражеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

Оперативники провели проверку по факту произошедшего, в результате которой выяснилось, что 31-летний житель Волгодонского района приехал к месту преступления на автомобиле. Он подъехал к дому потерпевшего, сорвал навесной замок и проник в дом. Оттуда он вынес холодильник и алюминиевые предметы. Общая сумма похищенного составила более семи тысяч рублей. После этого он скрылся с места преступления.

Хозяин, вернувшись домой, обнаружил пропажу вещей и незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранители смогли найти и задержать подозреваемого. Свою вину мужчина признал и сообщил, что украденные вещи мужчина продал, а деньги потратил на собственные нужды.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из районов Ростова полицейские поймали виновника двух краж.

Мужчина уже был судим за кражу и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове в феврале уже отцвели одуванчики
В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка
ХК «Ростов» выиграл матч против «Тамбова» на домашней арене
Егору Бабурину удалось избежать серьезной травмы после матча со «Спартаком»
Злоумышленник в Ростовской области похитил холодильник и столовые приборы
Преступление и наказание: злоумышленник из Миллерово угнал машину и попал в ДТП
В Ростовской области поймали парня с банкой марихуаны в кармане
Донские гандболистки обыграли норвежский «Вайперс»
В Ростове злоумышленник избил и ограбил своего приятеля
Ростовчанин угнал машину у своих приятелей после бурного застолья
Валерию Карпину оказалось «по барабану» поражение от «Спартака»
Жадным обозвала ростовчанина Дмитрия Диброва подписчица его жены Полины
Три водителя устроили потасовку на проезжей части в Ростове
Боксер из Ростовской области Дмитрий Кудряшов встретится на ринге с Русланом Файфером