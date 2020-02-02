Егору Бабурину удалось избежать серьезной травмы после матча со «Спартаком»

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:25:54+03:00

В ближайшее время футболист вернется в строй

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Ростовский игрок Егор Бабурин отделался легким ушибом.

Травму голкипер «Ростова» Егор Бабурин получил в матче со «Спартаком». В ближайшее время он уже вернется в общую группу. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

- К счастью, Бабурину удалось избежать серьезной травмы. У голкипера было выявлено повреждение, однако уже в ближайшее время он сможет вернуться в общую группу, - сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».

В нынешнем сезоне Бабурин сыграл 12 матчей за «Ростов» и пропустил 18 мячей. Напомним, что игру со «Спартаком» желто-синие проиграли.

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Игра закончилась со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU