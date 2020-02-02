2020-02-02T20:44:07+03:00
Спорт

ХК «Ростов» выиграл матч против «Тамбова» на домашней арене

Матч закончился со счетом 5:2
Иван ТИМОФЕЕВ
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"Ростов" дома обыграл "Тамбов". Фото: пресс-служба ХК "Ростов""Ростов" дома обыграл "Тамбов". Фото: пресс-служба ХК "Ростов"
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ХК «Ростов» обыграл ХК «Тамбов» в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги на выезде. Игра состоялась в Ростове-на-Дону.

В первом тайме в счете вели хоккеисты «Тамбова». Уже в первые минуты шайбу забросил Михаил Мещеряков. А через 6 минут табло показывало 0:2. Второй гол забил Василий Жилов.

До середины второго периода команды заработали по удалению, что на счёте не сказалось. Но за 6 минут до конца периода «Тамбов» остался в меньшинстве. «Ростов» воспользовался численным преимуществом и отыграл одну шайбу. И всего лишь за секунду до перерыва хозяева сравняли счёт.

В третьем периоде «Ростов» забросил третью шайбу уже на 4 минуте. В середине двадцатиминутки «волки» снова остались в меньшинстве, а хозяева арены забили четвёртый гол. Пятая шайба влетела в пустые ворота «Тамбова».

Следующий матч ждёт «Ростов» также против «Тамбова», но уже на чужом поле. Матч пройдет 5 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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