В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка
На трассе под Ростовом перевернулся легковой автомобиль.
Инцидент произошел на трассе Ростов - Азов ранним утром 31 января. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в отбойник и перевернулся. Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автолюбители. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.
«К счастью, никто серьезно не пострадал. Других участников дорожно–транспортного происшествия нет», - написал один из свидетелей произошедшего.
Как утверждают очевидцы аварии, иномарка двигалась в сторону Азова.
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ИСТОЧНИК KP.RU