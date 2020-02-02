2020-02-02T21:44:13+03:00
Происшествия

В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка

Иномарка ехала в сторону Азова
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области перевернулась иномаркаВ Ростовской области перевернулась иномаркаФото: "КП" Архив
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На трассе под Ростовом перевернулся легковой автомобиль.

Инцидент произошел на трассе Ростов - Азов ранним утром 31 января. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в отбойник и перевернулся. Последствия аварии сфотографировали проезжающие мимо автолюбители. Снимки были выложены в одном из городских пабликов соцсети. Там их незамедлительно прокомментировали пользователи.

«К счастью, никто серьезно не пострадал. Других участников дорожно–транспортного происшествия нет», - написал один из свидетелей произошедшего.

Как утверждают очевидцы аварии, иномарка двигалась в сторону Азова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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