2020-02-02T22:12:24+03:00
Общество

В Ростове в феврале уже отцвели одуванчики

Одуванчики привлекли внимание горожан
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове уже отцвели одуванчики. Фото: соцсетиВ Ростове уже отцвели одуванчики. Фото: соцсети
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В аномально теплом феврале в донской столице зацвели одуванчики.

Местные жители сфотографировали уже отцветшие цветы. Покрытые пушинками одуванчики не могли не привлечь внимание.

Воодушевленные очередной донской аномалией горожане выложили получившиеся снимки в одном из городских пабликов соцсети. Напомним, что из-за тепла в январе уже показались подснежники. На некоторых деревьях даже появились почки. А в Новый год ростовчане запечатлели цветущие гиацинты.

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Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам.

«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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