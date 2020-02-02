В Ростове в феврале уже отцвели одуванчики
В аномально теплом феврале в донской столице зацвели одуванчики.
Местные жители сфотографировали уже отцветшие цветы. Покрытые пушинками одуванчики не могли не привлечь внимание.
Воодушевленные очередной донской аномалией горожане выложили получившиеся снимки в одном из городских пабликов соцсети. Напомним, что из-за тепла в январе уже показались подснежники. На некоторых деревьях даже появились почки. А в Новый год ростовчане запечатлели цветущие гиацинты.
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Ростовчане искренне удивились цветущим под Новый год одуванчикам.
«Это плохо. Потом ударят морозы и все перемерзнет».
ИСТОЧНИК KP.RU