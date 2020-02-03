В центре Ростова построят крытый футбольный манеж

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:03:14+03:00

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Донской Минстрой начал поиски подрядчика для возведения нового спортивного объекта прямо в центре Ростова-на-Дону, стоимостью в 386,9 млн рублей.

Как следует из заявки, размещенной на сайте госзакупок, речь идет о крытом футбольном манеже, который планируется построить на проспекте Буденновском.

В соответствии с конкурсной документацией, будущий комплекс должен включать в себя не только футбольное поле с искусственным покрытием, но и универсальный спортзал для занятий баскетболом, гандболом, волейболом и большим теннисом.

Кроме того, в здании обязательно предусмотрены раздевалки, административно-бытовые помещения, а также трибуны для зрителей, рассчитанные на 1000 человек.

Пользоваться удобным манежем смогут не только воспитанники школы олимпийского резерва, но и других спортшкол Ростова.

Как сообщается в заявке, сроки по выбору подрядчика для возведения объекта установлены к февралю. Сам же футбольный манеж появится не ранее 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU