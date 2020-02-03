3 Февр. 2020 2020-02-03T11:24:17+03:00

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Долгожданная премьера экзотик-шоу «Аливрувер» прошла в минувшие выходные в Ростовском цирке. В зале не было свободных мест. В восторге были и дети, и взрослые! А каждый номер сопровождался овациями.

Это было конфетти творческих импровизаций под руководством представительницы знаменитой цирковой династии Юлии Филатовой. Известно, что спустя 64 года правнучка знаменитого дрессировщика и основателя системы зооцирков в СССР Ивана Филатова посетила донскую землю с цирковым представлением вместе с супругом Андреем Клыковым и детьми - Михаилом и Анастасией Филатовыми-Клыковыми. А в фойе была организованна выставка памятных и дорогих для семьи вещей из коллекции музея Ростовского цирка.

В Ростовском цирке с оглушительным успехом прошла премьера экзотик-шоу «Аливрувер». Фото: Ростовский государственный цирк

На арене зрители увидели около сорока животных - это и медведи, рассекающие на самокате, и мартышки - ассы джигитовки, и персидский леопард, и ученые пони, и послушные мейн-куны, и ласковые ученые пудели, и мудрые семидесятилетние попугаи. С ним, кстати, выступала еще бабушка Анастасии и Михаила. А еще был номер в жанре эквилибр со степом, который уже практически не встречается в цирке.

Ну, и конечно, очарование сказочной историей, развивающейся на арене, сочетание ярких костюмов, сложных и захватывающих трюков, изящной хореографии, мастерства молодых артистов и невероятная динамичность циркового представления не могут оставить равнодушным ни одного зрителя. В итоге, два часа пролетели как один миг. Хотите погрузиться в прекрасную и загадочную цирковую действительность? Тогда приходите и убедитесь сами.

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