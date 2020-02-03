Снег и мороз: какая погода ожидает ростовчан уже на этой неделе

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:35:10+03:00

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Радоваться по-весеннему теплой зиме жителям ростовской области осталось не долго. Уже на этой неделе по прогнозам синоптиков придут сильные морозы.

Погода будет меняться плавно. С понедельника до четверга в Ростове продолжатся дожди. На минусовую отметку столбик термометра опускаться не будет. Температура останется плюсовой: от 3 до 10 градусов. Ветер ожидается не сильным, до 4 м/с.

Погода начнет меняться в пятницу. Днем температура будет держаться на отметке 0…+1 °С, ночью похолодает –2... –5 °С. Также синоптики обещают долгожданный всеми снег, который, по прогнозу, будет идти целые сутки. При этом будет не очень ветрено 1-2м/с.

Выходные ожидаются морозные и солнечные. В субботу днем «минус» будет небольшим –1... –3 °С, а ночью мороз усилится до –6... –8 °С в Ростове и до –10... –12 °С по северу области. В воскресенье днем до -6, ночью от -15 до и -17 °С в северных районах региона.

Сбудутся ли прогнозы гидрометцентра узнаем уже совсем скоро. А пока напомним, что ранее мы сообщали о том, что в Ростове успели отцвести одуванчики, подснежники и гиацинты.

ИСТОЧНИК KP.RU